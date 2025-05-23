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«Думаем о том, как начну турнир». Алькарас поделился настроем перед «Ролан Гаррос»

«Думаем о том, как начну турнир». Алькарас поделился настроем перед «Ролан Гаррос»
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о готовности к «Ролан Гаррос» после победы на «Мастерсе» в Риме (Италия).

«Прежде всего, у меня хорошее самочувствие. Вчера я заметил большую разницу в условиях, сегодня немного лучше чувствую мяч. Мы не работаем над чем-то конкретным, просто чувствуем себя хорошо, комфортно, стараемся навязать свою игру на тренировках, думаем о том, как начну турнир и как пройдёт первый матч, но прежде всего, чтобы моя игра приносила радость. Это то, что я всегда стараюсь делать в каждом матче и на каждой тренировке, ничего не бояться, не думать о том, что хочу быть более… солидным, а радоваться, наслаждаться, получать удовольствие, делать то, что мне нравится: именно так, думаю, я буду готов к турниру», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В первом круге «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас встретится с Джулио Цеппьери из Италии.

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