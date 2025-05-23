«Ценю критику». Алькарас — о словах Надаля про его документальный сериал

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на слова 22-кратного победителя мэйджоров Рафаэля Надаля о съёмке его документального сериала.

«Да, читал. Есть много разных мнений, было много людей, которые отмечали, что показываю много своей тусовочной стороны, что мне нравятся вечеринки и ночная жизнь… Лично я так не считаю, но я открыт для любых мнений. Показываю немного своей жизни, так что наряду с теннисом, профессией, работой у меня есть и моя сторона удовольствия. Понятно, что я профессионал, для меня теннис превыше всего, но я также стараюсь получать удовольствие от игры. Возможно, это совпало с тем, что они зафиксировали тот факт, что я люблю выходить в свет, как любой 21- или 22-летний парень, но не теряя при этом внимания к тому, что действительно важно: теннису. Ценю критику, мнения, ценю многое из того, что сказал Рафа, но люди не должны забывать, что я добился этого благодаря тому, что был таким», — сказал Алькарас на пресс-конференции.