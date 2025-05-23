Карлос Алькарас — о своей игре на грунте: доволен тем уровнем, которого достиг

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, чувствует ли, что его уровень игры на грунте выше, чем у других теннисистов.

«Честно говоря, я так не считаю. Янник, например, провёл невероятную неделю в Риме и приехал с трёхмесячного перерыва, и это отсутствие конкуренции заметно, когда ты продвигаешься на крупных турнирах. У меня тоже были очень тяжёлые моменты, матчи, в которых я мог бы прекрасно проиграть. Правда, мне очень комфортно, чувствую себя очень хорошо, очень доволен тем уровнем, которого достиг. В большинстве турниров и матчей я чувствую, что они зависят от меня, от того, найду ли правильный путь, направление, как подходить к матчам. В этом смысле чувствую, что они во многом зависят от меня», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, Карлос Алькарас является действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции.