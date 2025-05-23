«Знаю, что не буду побеждать его в каждом матче». Алькарас — о соперничестве с Синнером

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о соперничестве с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Я уже много раз говорил: наше соперничество очень приятно именно по этой причине, потому что наши матчи очень тактические. Уверен, что в следующий раз, когда мы сыграем друг с другом, он что-то изменит, улучшит, и я тоже буду играть так, чтобы победить его. Думаю, что «Большая тройка» так и делала всю свою карьеру, были периоды, когда Рафа побеждал Джоковича и наоборот, с Федерером то же самое… бывают периоды. Должен быть готов, потому что знаю, что не буду побеждать его в каждом матче, так уж сложилось, и ты должен быть готов принять это. Надеюсь, выиграю следующие, но каждый раз, когда встречаюсь с ним, это ментальная, тактическая и физическая битва на самом высоком уровне, поэтому нужно быть готовым ко всему, что произойдёт», — сказал Алькарас на пресс-конференции.