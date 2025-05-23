Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас: топ-30 действительно силён. Мы видели это на примере Меншика

Карлос Алькарас: топ-30 действительно силён. Мы видели это на примере Меншика
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об уровне игроков в топ-30 мирового рейтинга.

«В топ-20, 25, 30 уровень тенниса очень высок. Мы видели это хотя бы на примере Меншика: находясь в топ-20, он выиграл Майами, и это показывает, насколько силён топ-30 сегодня. Я видел, как Саша Зверев говорил об этом, что, возможно, лет 10 назад топ-10 был сильнее, но в целом топ-30 действительно силён. У нас очень открытые жеребьёвки, где каждый может пройти далеко и выиграть турнир, что, на мой взгляд, очень позитивно для тенниса», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, чешский теннисист Якуб Меншик стал победителем «Мастерса» в Майами (США), обыграв Новака Джоковича (7:6 (7:4), 7:6 (7:4)).

Материалы по теме
«Знаю, что не буду побеждать его в каждом матче». Алькарас — о соперничестве с Синнером
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android