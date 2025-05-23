Карлос Алькарас: топ-30 действительно силён. Мы видели это на примере Меншика

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об уровне игроков в топ-30 мирового рейтинга.

«В топ-20, 25, 30 уровень тенниса очень высок. Мы видели это хотя бы на примере Меншика: находясь в топ-20, он выиграл Майами, и это показывает, насколько силён топ-30 сегодня. Я видел, как Саша Зверев говорил об этом, что, возможно, лет 10 назад топ-10 был сильнее, но в целом топ-30 действительно силён. У нас очень открытые жеребьёвки, где каждый может пройти далеко и выиграть турнир, что, на мой взгляд, очень позитивно для тенниса», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, чешский теннисист Якуб Меншик стал победителем «Мастерса» в Майами (США), обыграв Новака Джоковича (7:6 (7:4), 7:6 (7:4)).