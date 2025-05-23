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«Я определённо буду плакать». Ига Швёнтек — о чествовании Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос»

«Я определённо буду плакать». Ига Швёнтек — о чествовании Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос»
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что хочет присутствовать на чествовании 14-кратного победителя Открытого чемпионата Франции испанца Рафаэля Надаля на церемонии открытия турнира в этом году.

«Я определённо буду плакать. Должна взять себя в руки, потому что хотела бы быть там. Хотела присутствовать на праздновании ухода Рафы, потому что он вдохновляет. Он так много сделал для спорта и продолжает это делать. Это очень важно для меня. Посмотрим, это зависит от программы», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

Напомним, 38-летний Надаль завершил карьеру в ноябре прошлого года после выступления в составе сборной Испании на Кубке Дэвиса.

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