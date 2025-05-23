«Чувствую большую мотивацию». Джокович — о возможности завоевать 100-й титул
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о возможности завоевать 100-й титул в карьере. Джокович вышел в финал грунтового турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария).
Женева. 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 17:10 МСК
90
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 8
|1
|
|6 6
|6
6
Новак Джокович
Н. Джокович
«Я чувствую большую мотивацию, безусловно. Это вдохновение. Чувствую себя хорошо, я был последователен на этой неделе, лучше и быть не может. Я спокоен. Поддержка и отличная атмосфера придают мне ещё больше энергии», — приводит слова Джоковича L'Equipe.
В полуфинале соревнований в Женеве Джокович обыграл британца Кэмерона Норри (6:4, 6:7 (6:8), 6:1). В финале соревнований он встретится с Хубертом Хуркачем из Польши.
Комментарии
- 24 мая 2025
-
00:04
- 23 мая 2025
-
23:44
-
23:35
-
23:22
-
23:01
-
22:49
-
22:34
-
22:22
-
22:12
-
22:03
-
21:50
-
21:42
-
21:30
-
21:17
-
21:00
-
20:40
-
20:30
-
20:12
-
20:01
-
19:40
-
19:33
-
19:28
-
19:08
-
18:51
-
18:26
-
18:05
-
16:53
-
16:44
-
16:29
-
16:18
-
16:12
-
16:12
-
16:07
-
16:00
-
15:49