«Чувствую большую мотивацию». Джокович — о возможности завоевать 100-й титул

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о возможности завоевать 100-й титул в карьере. Джокович вышел в финал грунтового турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария).

«Я чувствую большую мотивацию, безусловно. Это вдохновение. Чувствую себя хорошо, я был последователен на этой неделе, лучше и быть не может. Я спокоен. Поддержка и отличная атмосфера придают мне ещё больше энергии», — приводит слова Джоковича L'Equipe.

В полуфинале соревнований в Женеве Джокович обыграл британца Кэмерона Норри (6:4, 6:7 (6:8), 6:1). В финале соревнований он встретится с Хубертом Хуркачем из Польши.