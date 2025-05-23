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«Чувствую большую мотивацию». Джокович — о возможности завоевать 100-й титул

«Чувствую большую мотивацию». Джокович — о возможности завоевать 100-й титул
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о возможности завоевать 100-й титул в карьере. Джокович вышел в финал грунтового турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария).

Женева. 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 17:10 МСК
Кэмерон Норри
90
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 8 1
6 		6 6 6
         
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я чувствую большую мотивацию, безусловно. Это вдохновение. Чувствую себя хорошо, я был последователен на этой неделе, лучше и быть не может. Я спокоен. Поддержка и отличная атмосфера придают мне ещё больше энергии», — приводит слова Джоковича L'Equipe.

В полуфинале соревнований в Женеве Джокович обыграл британца Кэмерона Норри (6:4, 6:7 (6:8), 6:1). В финале соревнований он встретится с Хубертом Хуркачем из Польши.

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