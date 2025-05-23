Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович поставил оценку своей игре в полуфинале турнира в Женеве

Новак Джокович поставил оценку своей игре в полуфинале турнира в Женеве
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поставил оценку своей игре в полуфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). Джокович обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1.

Женева. 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 17:10 МСК
Кэмерон Норри
90
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 8 1
6 		6 6 6
         
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я бы поставил себе семь или восемь баллов из 10 за матч в целом, но девять, а иногда и 10 баллов в третьем сете — это лучший сет, который я сыграл на этом турнире. Это хорошая новость для меня, чувствую себя хорошо. Буду выходить в финал с большей уверенностью. К сожалению, не смог взять свой первый матч-пойнт на тай-брейке второго сета. В тот момент я немного нервничал. У меня не было свободы, чтобы атаковать, но заново открыл свой лучший теннис в начале третьего сета, который начал очень хорошо и очень сконцентрированно. В моих ударах было много качества и солидности. Это было лучшим моментом в матче», — приводит слова Джоковича L'Equipe.

Календарь турнира в Женеве
Сетка турнира в Женеве
Материалы по теме
Новак Джокович вышел в финал турнира ATP-250 в Женеве, где встретится с Хуркачем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android