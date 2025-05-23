Новак Джокович поставил оценку своей игре в полуфинале турнира в Женеве

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поставил оценку своей игре в полуфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). Джокович обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1.

«Я бы поставил себе семь или восемь баллов из 10 за матч в целом, но девять, а иногда и 10 баллов в третьем сете — это лучший сет, который я сыграл на этом турнире. Это хорошая новость для меня, чувствую себя хорошо. Буду выходить в финал с большей уверенностью. К сожалению, не смог взять свой первый матч-пойнт на тай-брейке второго сета. В тот момент я немного нервничал. У меня не было свободы, чтобы атаковать, но заново открыл свой лучший теннис в начале третьего сета, который начал очень хорошо и очень сконцентрированно. В моих ударах было много качества и солидности. Это было лучшим моментом в матче», — приводит слова Джоковича L'Equipe.