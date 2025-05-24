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«Он сильно помог мне морально». Синнер — о поддержке Надаля после допинг-скандала

«Он сильно помог мне морально». Синнер — о поддержке Надаля после допинг-скандала
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о поддержке от 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля после его дисквалификации из-за нарушений антидопинговых правил.

«Надаль знает, какой я человек. Мне было очень приятно получить поддержку от такой значимой фигуры в нашем спорте и в целом в мире. Он сильно помог мне морально, я это очень ценю, ведь он невероятно искренний человек», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, Янник Синнер не играл в АТР-туре с января по май 2025 года из-за отстранения за нарушение антидопинговых правил. Первым турниром, в котором Синнер принимал участие, стал «Мастерс» в Риме, где он дошёл до финала и уступил там испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

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