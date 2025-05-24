Карлос Алькарас и Арина Соболенко сделали совместное фото на полароид

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в социальных сетях поделился фото с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, сделанном на полароид.

Фото: Из социальных сетей Карлоса Алькараса

Карлос Алькарас и Арина Соболенко выступят на Открытом чемпионате Франции. В первом круге Алькарас сыграет с итальянцем Джулио Цеппьери. Карлос — действующий чемпион соревнований. Ранее испанец стал чемпионом на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

Арина Соболенко на старте «Ролан Гаррос» встретится с россиянкой Камиллой Рахимовой. В прошлом году Арина в четвертьфинале уступила Мирре Андреевой — 7:6 (7:5), 4:6, 4:6.