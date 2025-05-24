Зверев — о перелёте из Гамбурга: первый раз в моей жизни, когда в меня ударила молния

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился историей своего перелёта из Гамбурга в Париж, где пройдёт Открытый чемпионат Франции.

«Мое путешествие сюда было невероятным. Мы вылетели из Гамбурга вместе с Легечкой и Накашимой, игроками парного разряда, и в нас ударила молния, так что нам пришлось совершить экстренную посадку в Гамбурге. Мы не смогли найти другой рейс. Пришлось вылетать на следующее утро. Я сел на другой рейс, вылетел в час ночи и прилетел сюда в три часа утра. Это был первый раз в моей жизни, когда в меня ударила молния», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Напомним, на турнире ATP-500 в Гамбурге (Германия) Александр Зверев во втором круге уступил Александру Мюллеру со счётом 3:6, 6:4, 6:7 (5:7).

В первом круге «Ролан Гаррос» немец встретится с американцем Лёнером Тьеном.