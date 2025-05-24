«Самая сложная задача в теннисе». Зверев — об игре против Надаля на «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал об игре против 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос».

«В прошлом году я встретился с ним в первом круге. Это было непросто. Когда тебе приходится играть на стадионе Филиппа Шатрие, он самый уважаемый и опасный спортсмен во всём туре. Так что это неизбежно самая сложная задача в теннисе. Могу сыграть против другого левши, но не против того, кто выигрывал турнир 14 раз. Болельщики будут скучать по нему, поэтому дань уважения в воскресенье — это нечто особенное», — сказал Зверев на пресс-конференции.

На «Ролан Гаррос» — 2024 Рафаэль Надаль уступил Александру Звереву в первом круге со счётом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. В этом году на церемонии открытия будет проведено чествование Надаля.