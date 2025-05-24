Елена Рыбакина впервые за 13 месяцев сыграет в финале турнира категории WTA
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12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые за 13 месяцев сыграет в финале турнира категории WTA.
Страсбург. Финал
24 мая 2025, суббота. 15:00 МСК
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Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Вчера, 23 мая, Рыбакина вышла в финал грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). В полуфинале она обыграла 23-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 7:6 (9:7), 1:6, 6:2.
В матче за титул представительница Казахстана сыграет с 19-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой, которая в полуфинале оказалась сильнее американки Даниэль Коллинз (6:4, 6:2).
Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей чемпионкой соревнований является американка Мэдисон Киз.
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