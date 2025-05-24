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Самсонова — Рыбакина: где смотреть, во сколько начало финала турнира WTA-500 в Страсбурге

Самсонова — Рыбакина: где смотреть, во сколько начало финала турнира WTA-500 в Страсбурге
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Сегодня, 24 мая, на турнире категории WTA-500 в Страсбурге состоится финальный матч. В поединке за титул встретятся 12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 19-й номер мирового рейтинга представительница России Людмила Самсонова.

Страсбург. Финал
24 мая 2025, суббота. 15:00 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В России не предусмотрен официальный показ матчей WTA. Трансляцию матча можно посмотреть на тематических каналах в социальных сетях. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала в Страсбурге.

Счёт личных встреч — 4-1 в пользу Самсоновой. При этом играли они друг с другом исключительно на харде. В Монреале-2021 Людмила победила 6:4, 5:7, 6:4, в Токио-2022 выиграла 6:2, 6:4, в Монреале-2023 взяла верх со счётом 1:6, 6:1, 6:2 — тоже в полуфинале, а затем 7:6(7), 6:3 в полуфинале Пекина-2023. В феврале прошлого года Елена оказалась сильнее в полуфинале Абу-Даби — 6:0, 4:6, 6:2.

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