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Кей Нисикори снялся с «Ролан Гаррос» — 2025. Он должен был сыграть с Алькарасом

Кей Нисикори снялся с «Ролан Гаррос» — 2025. Он должен был сыграть с Алькарасом
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Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори снялся с «Ролан Гаррос» — 2025.

На этой неделе Нисикори не доиграл матч второго круга турнира ATP-250 в Женеве с 24-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым. Японец снялся по ходу поединка из-за проблем с поясницей.

В первом круге «Ролан Гаррос» — 2025 Нисикори должен был сыграть с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Японца заменит лаки-лузер Джулио Цеппьери из Италии.

Основной турнир мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции — 2025 пройдет с 25 мая по 8 июня.

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