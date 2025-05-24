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«Ты снова вошёл в историю». Новак Джокович обратился к Николе Йокичу

«Ты снова вошёл в историю». Новак Джокович обратился к Николе Йокичу
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обратился к своему соотечественнику, трёхкратному обладателю звания MVP и чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Николе Йокичу из команды «Денвер Наггетс».

«Никола, поздравляю тебя с ещё одним историческим сезоном. От нашей любимой родины, Сербии, до самого Денвера, мы очень гордимся тобой в этом новом рекордном сезоне. Ты побил так много достижений и снова вошёл в историю.

Ты доказал, что все ошибаются, говоря, что ты не сможешь продвинуться дальше, чем тот уровень, которого добился за последние три-четыре года. Я всегда был твоим большим поклонником и буду продолжать наблюдать, как ты творишь историю. Так что поздравляю, и продолжай в том же духе», — обратился Джокович в видеосообщении.

В сезоне-2024/2025 в борьбе за звание Самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона Йокич занял второе место. В плей-офф «Денвер» вылетел во втором раунде, уступив «Оклахома-Сити Тандер» в серии со счётом 3-4.

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