«Звучит так, будто вы говорите по-китайски». Алькарас — журналисту на пресс-конференции

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас не стал отвечать журналисту на вопрос о допинг-скандале австралийского теннисиста Макса Пёрселла.

«Честно говоря, то, что вы мне сейчас сказали, звучит так, будто вы говорите по-китайски. Я понятия не имею, о чём вы говорите, поэтому не знаю, хорошо это или нет. Честно говоря, я не слышал этого, поэтому не могу ответить, извините», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Макс Пёрселл согласился с отстранением на 18 месяцев в рамках программы по борьбе с допингом в теннисе (TADP). Он признался в нарушении, 16 и 20 декабря 2023 года ему были сделаны внутривенные вливания объёмом более 500 мл.

Напомним, Алькарас — действующий чемпион Открытого чемпионата Франции. В первом круге соревнований он сыграет с лаки-лузером, итальянцем Джулио Цеппьери. Ранее испанец стал чемпионом на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия). В матче за титул он одолел лидера мирового рейтинга Янника Синнера.