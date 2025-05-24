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Янник Синнер назвал лучшего в истории игрока на грунте

Янник Синнер назвал лучшего в истории игрока на грунте
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер назвал 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля лучшим игроком в истории на грунтовой поверхности.

«Надаль, без сомнения, величайший из всех на грунте. Он идеально двигался, использовал вращение, имел идеальную физическую форму. У него была смекала. Это вдохновляло нас, игроков, а также молодых болельщиков. Он показал, что быть скромным и отличным игроком — возможно. Мне повезло встретиться и тренироваться с ним. Рафа такой, каким мы его видим, он совсем не притворяется. Это необыкновенно. Реальная модель, за которой нужно следовать. Нам повезло, что мы смогли увидеть и встретиться с Рафой, Джоковичем и Федерером», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В этом году на кортах «Ролан Гаррос» пройдёт церемония чествования Надаля, завершившего карьеру в конце 2024 года.

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