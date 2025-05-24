Рублёв — Коболли: текстовая онлайн-трансляция финала турнира ATP-500 в Гамбурге
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Сегодня, 24 мая, на турнире категории ATP-500 в Гамбурге состоится финальный матч. В поединке за титул встретятся олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 35-й номер мирового рейтинга итальянец Флавио Коболли.
Гамбург (м). Финал
24 мая 2025, суббота. 15:30 МСК
17
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
|1
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|3
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35
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Поединок поставлен последним, вторым запуском на центральном корте после парного финала и начнётся не раньше 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала в Гамбурге.
Ранее игроки ни разу друг с другом не встречались. Отметим, что в понедельник Рублёв уже точно вернётся в топ-15, а Коболли — в топ-30 мирового рейтинга.
Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис.
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