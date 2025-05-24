Рублёв — Коболли: текстовая онлайн-трансляция финала турнира ATP-500 в Гамбурге

Сегодня, 24 мая, на турнире категории ATP-500 в Гамбурге состоится финальный матч. В поединке за титул встретятся олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 35-й номер мирового рейтинга итальянец Флавио Коболли.

Поединок поставлен последним, вторым запуском на центральном корте после парного финала и начнётся не раньше 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала в Гамбурге.

Ранее игроки ни разу друг с другом не встречались. Отметим, что в понедельник Рублёв уже точно вернётся в топ-15, а Коболли — в топ-30 мирового рейтинга.

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис.