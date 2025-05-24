Турсунов: Самсонова и Рыбакина могли бы составить конкуренцию для первой тройки

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов поделился ожиданиями от финала турнира категории WTA-500 в Страсбурге, в котором встретятся 12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 19-й номер мирового рейтинга представительница России Людмила Самсонова.

«Сегодня две суперталантливые и одарённые теннисистки (Самсонова/Рыбакина) скрестят свои катапульты. Матч будет либо захватывающий, либо воробьёв в Страсбурге сильно поубавится! Очень надеюсь что и Люда, и Лена набирают свою форму. Обе могли бы составить хорошую конкуренцию для первой тройки!» — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей чемпионкой соревнований является американка Мэдисон Киз.