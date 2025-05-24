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Турсунов: Самсонова и Рыбакина могли бы составить конкуренцию для первой тройки

Турсунов: Самсонова и Рыбакина могли бы составить конкуренцию для первой тройки
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов поделился ожиданиями от финала турнира категории WTA-500 в Страсбурге, в котором встретятся 12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 19-й номер мирового рейтинга представительница России Людмила Самсонова.

Страсбург. Финал
24 мая 2025, суббота. 15:00 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Сегодня две суперталантливые и одарённые теннисистки (Самсонова/Рыбакина) скрестят свои катапульты. Матч будет либо захватывающий, либо воробьёв в Страсбурге сильно поубавится! Очень надеюсь что и Люда, и Лена набирают свою форму. Обе могли бы составить хорошую конкуренцию для первой тройки!» — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей чемпионкой соревнований является американка Мэдисон Киз.

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