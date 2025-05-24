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Синнер объяснил появление на публике с моделью Ларой Лейто

Синнер объяснил появление на публике с моделью Ларой Лейто
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём появлении на публике с российской моделью Ларой Лейто.

«У меня были договорённости по некоторым фотосессиям. Ничего более...» — сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее в Сети появились фотографии, на которых Синнер и Лейто вместе проводили время в ресторане, откуда уехали на машине теннисиста. Их также засняли целующимися.

Лейто 31 год, она родилась в Москве. Ранее она состояла в отношениях с двукратным лауреатом премии «Оскар» американским актёром Эдрианом Броуди. Синнер весной прошлого года подтвердил, что встречается с Калинской.

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