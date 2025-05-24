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Андрей Рублёв рассказал, за счёт чего ему удалось выйти в финал турнира ATP-500 в Гамбурге

Андрей Рублёв рассказал, за счёт чего ему удалось выйти в финал турнира ATP-500 в Гамбурге
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил выход в финал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В полуфинале он обыграл Феликса Оже-Альяссима из Канады со счётом 6:1, 6:4.

Гамбург (м). Финал
24 мая 2025, суббота. 15:30 МСК
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Флавио Коболли
35
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

«Очень рад, что получилось хорошо сыграть. Кажется, очень повезло, что Феликс сыграл очень тяжёлый матч против Мюллера. Они закончили очень поздно. Это дало мне немного преимущества. Но это спорт, никто не застрахован. Очень рад, что получилось выиграть в двух сетах. Посмотрим, что будет завтра», — сказал Рублёв в эфире «Больше!».

Соперником Рублёва по финалу турнира категории ATP-500 в Гамбурге стал 35-й номер мирового рейтинга итальянец Флавио Коболли.

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