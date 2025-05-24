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Синнер: надеюсь, через год я смогу сказать, что стал ещё лучше

Синнер: надеюсь, через год я смогу сказать, что стал ещё лучше
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём лидерстве в мировом рейтинге ATP.

«Чтобы стать первым номером в мире, вы должны хорошо играть в течение целого года. В прошлом году я очень хорошо преуспел. Прошёл год — и многое изменилось. У меня были радостные и трудные моменты, о которых мы все знаем. Я доволен некоторыми вещами, но знаю, что могу улучшить другие. Я всегда был тем, кто ищет прогресс. Это то, что я пытаюсь делать. Надеюсь, что через год смогу сказать, что стал ещё лучше», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, Янник Синнер не играл в АТР-туре с января по май 2025 года из-за отстранения за нарушение антидопинговых правил. Первым турниром, в котором Синнер принимал участие, стал «Мастерс» в Риме, где он дошёл до финала и уступил там испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

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