«Мы стали более уязвимы». Паолини — о допинг-скандалах Синнера и Швёнтек

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась о допинг-скандалах лидера мирового рейтинга Янника Синнера и пятой ракетки мира Иги Швёнтек.

«Думаю, я и раньше обращала внимание на процесс допинг-контроля, но сейчас чувствую, что мы стали более уязвимы. После случаев Синнера и Швёнтек особенно осознаёшь это. Не знаю, что сказать, но это немного пугает. Мы должны контролировать многие вещи. Мы стараемся делать всё, что в наших силах. Это может случиться с каждым из нас. Вы знаете, мы постоянно в разъездах, и нелегко всё контролировать. Мы делаем всё, что в наших силах, и я надеюсь, что такого больше ни с кем не случится», — сказала Паолини на пресс-конференции.

Напомним, в ноябре прошлого года ITIA объявил, что Швёнтек в августе 2024 года сдала положительный допинг-тест, в пробе было обнаружено минимальное содержание триметазидина.

Янник Синнер не играл в АТР-туре с января по май 2025 года из-за отстранения за нарушение антидопинговых правил. 10 марта 2024 года он сдал положительный допинг-тест на стероид клостебол во время «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.