Алькарас поделился эмоциями от возвращения в Париж, где ему предстоит защита титула

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился своим настроем в преддверии «Ролан Гаррос» — 2025.

«Приятно вернуться сюда, в Париж, на «Ролан Гаррос». Эти ощущения напоминают мне о прошлом сезоне. Я снова живу теми чувствами, которые были у меня в прошлом году. Я просто стараюсь подготовиться к старту как можно скорее, чтобы начать турнир на высоком уровне», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, Алькарас — действующий чемпион Открытого чемпионата Франции. В первом круге соревнований он сыграет с лаки-лузером, итальянцем Джулио Цеппьери. Ранее испанец стал чемпионом на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия). В матче за титул он одолел лидера мирового рейтинга Янника Синнера.