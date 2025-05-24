Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас поделился эмоциями от возвращения в Париж, где ему предстоит защита титула

Алькарас поделился эмоциями от возвращения в Париж, где ему предстоит защита титула
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился своим настроем в преддверии «Ролан Гаррос» — 2025.

«Приятно вернуться сюда, в Париж, на «Ролан Гаррос». Эти ощущения напоминают мне о прошлом сезоне. Я снова живу теми чувствами, которые были у меня в прошлом году. Я просто стараюсь подготовиться к старту как можно скорее, чтобы начать турнир на высоком уровне», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, Алькарас — действующий чемпион Открытого чемпионата Франции. В первом круге соревнований он сыграет с лаки-лузером, итальянцем Джулио Цеппьери. Ранее испанец стал чемпионом на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия). В матче за титул он одолел лидера мирового рейтинга Янника Синнера.

Материалы по теме
«Его потолок сейчас — второй-третий круг?» Чего ждать от Медведева на «Ролан Гаррос»?
«Его потолок сейчас — второй-третий круг?» Чего ждать от Медведева на «Ролан Гаррос»?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android