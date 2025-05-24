Швёнтек: хочу быть более позитивной в отношении того, что делаю на корте

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась своим настроем перед «Ролан Гаррос» — 2025.

«После Рима у меня было много времени, чтобы подумать о том, как я играла. Конечно, я сосредоточена на том, чтобы изменить некоторые вещи. В последнее время я делала слишком сильный акцент на своих ошибках. Мне нужно было осознать их самой, несмотря на то что моя команда говорила об этом. Но я хочу быть более позитивной в отношении того, что делаю на корте, и не слишком сильно сосредотачиваться на ошибках», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2025 пройдёт с 25 мая по 7 июня. Отметим, что Ига Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.