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Штаб Элины Свитолиной будет тренировать Гаэля Монфиса на «Ролан Гаррос» — 2025

Штаб Элины Свитолиной будет тренировать Гаэля Монфиса на «Ролан Гаррос» — 2025
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42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис объявил о завершении сотрудничества с шведским тренером Микаэлем Тильстрёмом в преддверии «Ролан Гаррос» — 2025.

На Открытом чемпионате Франции Монфису будет помогать тренер Эндрю Битлз и физиотерапевт Блэз Камин, которые также входят в штаб украинки Элины Свитолиной.

Ранее Монфис неудачно выступил на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В матче первого круга он проиграл 26-й ракетке мира испанскому теннисисту Алехандро Давидович-Фокине.

Основной турнир мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции — 2025 пройдет с 25 мая по 8 июня.

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