Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

10-летний сын Новака Джоковича задал забавный вопрос отцу на пресс-конференции

10-летний сын Новака Джоковича задал забавный вопрос отцу на пресс-конференции
Аудио-версия:
Комментарии

Стефан, 10-летний сын 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», шестой ракетки мира Новака Джоковича, задал забавный вопрос своему отцу во время пресс-конференции после матча серба с 90-й ракеткой мира британцем Кэмероном Норри. Полуфинальный поединок турнира ATP-250 в Женеве завершился со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1 в пользу Джоковича.

Женева. 1/2 финала
23 мая 2025, пятница. 17:10 МСК
Кэмерон Норри
90
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 8 1
6 		6 6 6
         
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Как ты справился с солнцем?
— Отличный вопрос, Стефан. Это было сложно. У меня не было кепки, потому что ты забрал их у меня! Они все в твоём шкафу, и без них я больше не могу играть на солнце! — ответил Джокович своему сыну.

За титул Новак Джокович поспорит с польским теннисистом Хубертом Хуркачем. Турнир АТР-250 в Женеве проходит с 18 по 24 мая. Действующим победителем соревнований является норвежец Каспер Рууд.

Материалы по теме
«Его потолок сейчас — второй-третий круг?» Чего ждать от Медведева на «Ролан Гаррос»?
«Его потолок сейчас — второй-третий круг?» Чего ждать от Медведева на «Ролан Гаррос»?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android