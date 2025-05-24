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«Забавно, что он так сказал». Руне — о словах Медведева про отказ от ранних матчей

«Забавно, что он так сказал». Руне — о словах Медведева про отказ от ранних матчей
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10-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне отреагировал на слова россиянина Даниила Медведева, который заявил, что ATP-туру следует отказаться от ранних матчей.

– Медведев сказал в Риме, что нужно отказаться от матчей в 11 утра, потому что это слишком рано. Он любит поспать. Насколько сложно играть в это время?
– Забавно, что он так сказал, потому что, когда мы тренируемся в Монако, он всё время хочет поставить тренировку на 9 утра, — сказал Руне на пресс-конференции.

Напомним, оба игрока готовятся выступить на «Ролан Гаррос» — 2025. Грунтовый турнир «Большого шлема» пройдёт с 25 мая по 8 июня. Действующими чемпионами «Ролан Гаррос» являются полька Ига Швёнтек и испанец Карлос Алькарас.

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