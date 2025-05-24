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«Он всегда был добр ко мне». Руне рассказал о важном совете от Новака Джоковича

«Он всегда был добр ко мне». Руне рассказал о важном совете от Новака Джоковича
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10-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал о важном совете, который он получил от 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», шестой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Безусловно, Новак был очень, очень добр ко мне на протяжении всей моей карьеры. Он всегда был очень мил и добр ко мне. Он давал мне советы прочее. Я очень ценю это. Он, безусловно, один из лучших, в истории тенниса. Он сказал мне одну вещь. Посоветовал мне никогда не вкладываться более чем на 70-80 во время ударов. По его игре видно, что он не сильно рискует, но в то же время у него потрясающее качество ударов», — сказал Руне на пресс-конференции.

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