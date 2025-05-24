Самсонова — Рыбакина: представительница Казахстана выиграла первый сет финала в Страсбурге
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Сегодня, 24 мая, на турнире категории WTA-500 в Страсбурге проходит финальный матч. В поединке за титул встречаются чемпионка Уимблдона-2022 12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 19-й номер мирового рейтинга представительница России Людмила Самсонова. Первый сет завершился со счётом 6:1 в пользу Рыбакиной.
Страсбург. Финал
24 мая 2025, суббота. 15:00 МСК
19
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
12
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала грунтового турнира WTA-500 в Страсбурге между Самсоновой и Рыбакиной. Счёт личных встреч — 4-1 в пользу Самсоновой. При этом играли они друг с другом исключительно на харде.
Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Мэдисон Киз.
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