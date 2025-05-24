Рублёв — Коболли: россиянин проиграл первый сет финала турнира ATP-500 в Гамбурге

Сегодня, 24 мая, на турнире категории ATP-500 в Гамбурге проходит финальный матч. В поединке за титул встречаются олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 35-й номер мирового рейтинга итальянец Флавио Коболли. Первый сет завершился со счётом 6:2 в пользу Коболли.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финала в Гамбурге. Ранее игроки ни разу друг с другом не встречались. Отметим, что в понедельник Рублёв уже точно вернётся в топ-15, а Коболли — в топ-30 мирового рейтинга.

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис.