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Рублёв — Коболли: россиянин проиграл первый сет финала турнира ATP-500 в Гамбурге

Рублёв — Коболли: россиянин проиграл первый сет финала турнира ATP-500 в Гамбурге
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Сегодня, 24 мая, на турнире категории ATP-500 в Гамбурге проходит финальный матч. В поединке за титул встречаются олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 35-й номер мирового рейтинга итальянец Флавио Коболли. Первый сет завершился со счётом 6:2 в пользу Коболли.

Гамбург (м). Финал
24 мая 2025, суббота. 15:30 МСК
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
2 		3
6 		4
         
Флавио Коболли
35
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финала в Гамбурге. Ранее игроки ни разу друг с другом не встречались. Отметим, что в понедельник Рублёв уже точно вернётся в топ-15, а Коболли — в топ-30 мирового рейтинга.

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис.

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