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Ник Кирьос снялся с «Ролан Гаррос» — 2025

Ник Кирьос снялся с «Ролан Гаррос» — 2025
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос не примет участия в «Ролан Гаррос» — 2025.

Ранее он планировал выступить в дуэте с соотечественником Джорданом Томпсоном, который является победителем одного турнира «Большого шлема» в паре — US Open — 2024. Также Кирьос отказался от игры в основной сетке одиночного разряда «Ролан Гаррос» по защищённому рейтингу.

Кирьос многократно заявлял, что не любит выступать на грунтовом покрытии. «Ролан Гаррос» — 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня в Париже (Франция). Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

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