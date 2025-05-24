Майя Джойнт в Рабате завоевала дебютный титул на уровне WTA
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78-я ракетка мира австралийская теннисистка Майя Джойнт стала чемпионкой турнира WTA-250 в Рабате (Марроко). В матче за титул она обыграла 74-ю ракетку мира румынку Жаклин Кристиан. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Базель. 1/2 финала
25 октября 2014, суббота. 19:15 МСК
2
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
2 : 1
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|2
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|6
|3
Иво Карлович
И. Карлович
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Джойнт один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Кристиан один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.
Отметим, что Джойнт выиграла свой дебютный титул турнира категории WTA. В обновлённом рейтинге она займёт свою наивысшую позицию и станет 53-й ракеткой мира.
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