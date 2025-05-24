Майя Джойнт в Рабате завоевала дебютный титул на уровне WTA

78-я ракетка мира австралийская теннисистка Майя Джойнт стала чемпионкой турнира WTA-250 в Рабате (Марроко). В матче за титул она обыграла 74-ю ракетку мира румынку Жаклин Кристиан. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Джойнт один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Кристиан один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

Отметим, что Джойнт выиграла свой дебютный титул турнира категории WTA. В обновлённом рейтинге она займёт свою наивысшую позицию и станет 53-й ракеткой мира.