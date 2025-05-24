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Майя Джойнт в Рабате завоевала дебютный титул на уровне WTA

Майя Джойнт в Рабате завоевала дебютный титул на уровне WTA
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78-я ракетка мира австралийская теннисистка Майя Джойнт стала чемпионкой турнира WTA-250 в Рабате (Марроко). В матче за титул она обыграла 74-ю ракетку мира румынку Жаклин Кристиан. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Базель. 1/2 финала
25 октября 2014, суббота. 19:15 МСК
Роджер Федерер
2
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 10 		3 6
6 8 		6 3
         
Иво Карлович
Хорватия
Иво Карлович
И. Карлович

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Джойнт один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Кристиан один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

Отметим, что Джойнт выиграла свой дебютный титул турнира категории WTA. В обновлённом рейтинге она займёт свою наивысшую позицию и станет 53-й ракеткой мира.

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