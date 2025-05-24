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Андрей Рублёв взял медицинский тайм-аут по ходу матча с Коболли в финале Гамбурга

Андрей Рублёв взял медицинский тайм-аут по ходу матча с Коболли в финале Гамбурга
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв брал медицинский тайм-аут по ходу матча с 35-й ракеткой мира из Италии Флавио Коболли в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

Гамбург (м). Финал
24 мая 2025, суббота. 15:30 МСК
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
2 		3
6 		4
         
Флавио Коболли
35
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Это произошло во втором сете поединка при счёте 2:1 в пользу россиянина. Судя по поведению Рублёва, его беспокоил живот. Врач, вышедший на корт, дал Андрею таблетки.

Фото: скриншот из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Флавио Коболли в финале турнира в Гамбурге.

Первую партию финального матча со счётом 6:2 выиграл Коболли. Счёт второго сета в данный момент 3:2 в пользу Рублёва.

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