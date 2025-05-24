Андрей Рублёв взял медицинский тайм-аут по ходу матча с Коболли в финале Гамбурга
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв брал медицинский тайм-аут по ходу матча с 35-й ракеткой мира из Италии Флавио Коболли в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).
Гамбург (м). Финал
24 мая 2025, суббота. 15:30 МСК
17
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|
|4
35
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Это произошло во втором сете поединка при счёте 2:1 в пользу россиянина. Судя по поведению Рублёва, его беспокоил живот. Врач, вышедший на корт, дал Андрею таблетки.
Фото: скриншот из трансляции
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Флавио Коболли в финале турнира в Гамбурге.
Первую партию финального матча со счётом 6:2 выиграл Коболли. Счёт второго сета в данный момент 3:2 в пользу Рублёва.
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