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Самсонова — Рыбакина: россиянка сравняла счёт в финале турнира WTA-500 в Страсбурге

Самсонова — Рыбакина: россиянка сравняла счёт в финале турнира WTA-500 в Страсбурге
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Сегодня, 24 мая, на турнире категории WTA-500 в Страсбурге проходит финальный матч. В поединке за титул встречаются чемпионка Уимблдона-2022 12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 19-й номер мирового рейтинга представительница России Людмила Самсонова. Второй сет завершился со счётом 7:6 (7:2) в пользу Самсоновой.

Страсбург. Финал
24 мая 2025, суббота. 15:00 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 1
6 		6 2 6
         
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала грунтового турнира WTA-500 в Страсбурге между Самсоновой и Рыбакиной. Счёт личных встреч — 4-1 в пользу Самсоновой. При этом играли они друг с другом исключительно на харде.

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Мэдисон Киз.

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