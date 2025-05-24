Самсонова — Рыбакина: россиянка сравняла счёт в финале турнира WTA-500 в Страсбурге

Сегодня, 24 мая, на турнире категории WTA-500 в Страсбурге проходит финальный матч. В поединке за титул встречаются чемпионка Уимблдона-2022 12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 19-й номер мирового рейтинга представительница России Людмила Самсонова. Второй сет завершился со счётом 7:6 (7:2) в пользу Самсоновой.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала грунтового турнира WTA-500 в Страсбурге между Самсоновой и Рыбакиной. Счёт личных встреч — 4-1 в пользу Самсоновой. При этом играли они друг с другом исключительно на харде.

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Мэдисон Киз.