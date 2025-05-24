Андрей Рублёв проиграл Флавио Коболли в финале турнира ATP-500 в Гамбурге
Поделиться
17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). Россиянин потерпел поражение от 35-й ракетки мира итальянца Флавио Коболли со счётом 2:6, 4:6.
Гамбург (м). Финал
24 мая 2025, суббота. 15:30 МСК
17
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
35
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. В её рамках Рублёв два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Коболли два эйса, одна двойная ошибка и четыре заработанных и реализованных брейк-пойнта.
Для Флавио Коболли титул в Гамбурге стал вторым в сезоне. До этого он стал чемпионом на турнире ATP-250 в Бухаресте (Румыния).
Материалы по теме
Комментарии
- 24 мая 2025
-
18:17
-
17:57
-
17:49
-
17:40
-
17:30
-
17:26
-
17:11
-
16:55
-
16:42
-
16:41
-
16:31
-
16:21
-
16:14
-
15:55
-
15:37
-
14:59
-
14:52
-
14:43
-
13:59
-
13:47
-
13:25
-
12:02
-
11:49
-
11:41
-
11:31
-
10:55
-
10:44
-
10:40
-
10:29
-
10:20
-
10:15
-
09:47
-
09:45
-
09:30
-
09:30