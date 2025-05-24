Андрей Рублёв проиграл Флавио Коболли в финале турнира ATP-500 в Гамбурге

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). Россиянин потерпел поражение от 35-й ракетки мира итальянца Флавио Коболли со счётом 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. В её рамках Рублёв два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Коболли два эйса, одна двойная ошибка и четыре заработанных и реализованных брейк-пойнта.

Для Флавио Коболли титул в Гамбурге стал вторым в сезоне. До этого он стал чемпионом на турнире ATP-250 в Бухаресте (Румыния).