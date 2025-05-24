Александр Зверев высказался о решении вернуть линейных судей на «Ролан Гаррос» — 2025

Третья ракетка мира немец Александр Зверев высказал мнение, насколько несогласованными выглядят действия АТР и организаторов турниров серии «Большого шлема» по вопросу линейных судей.

«Турниры «Большого шлема» и ATP просто не могут договориться между собой. Нет никакой согласованности. Каждый делает что хочет. Они должны сесть за один стол и выработать единые правила для тенниса. Мы весь год играем без линейных судей, а тут вдруг снова нужно с ними играть. Это также создаёт неудобства для игроков», – приводит слова Зверева Eurosport France.

Напомним, организаторы «Ролан Гаррос» — 2025 приняли решение оставить линейных судей на турнире. Основной розыгрыш Открытого чемпионата Франции пройдёт с 25 мая по 8 июня.