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Чего добьётся Даниил Медведев в ближайшем будущем?

Чего добьётся Даниил Медведев в ближайшем будущем?
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Чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP в одиночном разряде российский теннисист Даниил Медведев после победы на грунтовом «Мастерсе» в Рмме (Италия) в 2023 году не завоевал ни одного титула ATP. Обозреватели «Чемпионата» Павел Панышев и Артём Тайманов обсудили нынешнюю ситуацию Медведева и его перспективы.

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«Чемпионат» предлагает поучаствовать в опросе: «Чего добьётся Медведев в ближайшем будущем?»

Проголосовать также можно здесь.

Даниил Медведев выступит на Открытом чемпионате Франции — 2025. В первом круге соревнований он встретится с британцем Кэмероном Норри. «Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 8 июня. Действующий чемпион соревнований — Карлос Алькарас.

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