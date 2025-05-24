Людмила Самсонова проиграла в финале турнира в Страсбурге

19-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова уступила в финале турнира WTA-500 в Страсбурге (Франция) казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной (12-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 7:6 (7:2), 1:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут. За время матча Рыбакина смогла сделать 16 подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. Самсонова смогла сделать один эйс за игру, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

Для Елены Рыбакиной титул в Страсбурге стал девятым в профессиональной карьере и первым в сезоне-2025. Последний раз она побеждала на турнире WTA-500 в Штутгарте в апреле 2024 года.