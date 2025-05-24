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Людмила Самсонова проиграла в финале турнира в Страсбурге

Людмила Самсонова проиграла в финале турнира в Страсбурге
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19-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова уступила в финале турнира WTA-500 в Страсбурге (Франция) казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной (12-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 7:6 (7:2), 1:6.

Страсбург. Финал
24 мая 2025, суббота. 15:00 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 1
6 		6 2 6
         
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут. За время матча Рыбакина смогла сделать 16 подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. Самсонова смогла сделать один эйс за игру, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

Для Елены Рыбакиной титул в Страсбурге стал девятым в профессиональной карьере и первым в сезоне-2025. Последний раз она побеждала на турнире WTA-500 в Штутгарте в апреле 2024 года.

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