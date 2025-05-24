Коболли — после победы над Рублёвым в финале Гамбурга: хочу подержать трофей и выпить
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35-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли высказался о победе над 17-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).
Гамбург (м). Финал
24 мая 2025, суббота. 15:30 МСК
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
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Флавио Коболли
Ф. Коболли
«Я просто хочу подержать трофей и, может быть, немного выпить сегодня за этот удивительный день», — сказал Коболли в интервью на корте.
Для Флавио Коболли титул в Гамбурге стал вторым в сезоне. До этого он стал чемпионом на турнире ATP-250 в Бухаресте (Румыния).
Андрей Рублёв далее сыграет на «Ролан Гаррос», где в первом круге встретится с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом. Флавио Коболли на старте Открытого чемпионата Франции сыграет с Марином Чиличем из Хорватии.
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