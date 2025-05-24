Коболли — после победы над Рублёвым в финале Гамбурга: хочу подержать трофей и выпить

35-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли высказался о победе над 17-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

«Я просто хочу подержать трофей и, может быть, немного выпить сегодня за этот удивительный день», — сказал Коболли в интервью на корте.

Для Флавио Коболли титул в Гамбурге стал вторым в сезоне. До этого он стал чемпионом на турнире ATP-250 в Бухаресте (Румыния).

Андрей Рублёв далее сыграет на «Ролан Гаррос», где в первом круге встретится с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом. Флавио Коболли на старте Открытого чемпионата Франции сыграет с Марином Чиличем из Хорватии.