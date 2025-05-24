«Удачи на «Ролан Гаррос». Самсонова обратилась к Рыбакиной после финала в Страсбурге
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19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова обратилась к 12-й ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной после поражения в финале грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Людмила проиграла Елене со счётом 1:6, 7:6 (7:2), 1:6.
Страсбург. Финал
24 мая 2025, суббота. 15:00 МСК
19
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|1
|
|6 2
|6
12
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Сначала я хочу поздравить Лену с потрясающей неделей и отличной игрой. Желаю удачи на «Ролан Гаррос». Спасибо болельщикам и всем, кто пришёл поддержать нас сегодня. За то, что болели за нас. Это была потрясающая неделя», — сказала Самсонова на церемонии награждения.
Для Елены Рыбакиной титул в Страсбурге стал девятым в профессиональной карьере и первым в сезоне-2025. Последний раз она побеждала на турнире WTA-500 в Штутгарте в апреле 2024 года.
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