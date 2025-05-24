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«Удачи на «Ролан Гаррос». Самсонова обратилась к Рыбакиной после финала в Страсбурге

«Удачи на «Ролан Гаррос». Самсонова обратилась к Рыбакиной после финала в Страсбурге
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19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова обратилась к 12-й ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной после поражения в финале грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Людмила проиграла Елене со счётом 1:6, 7:6 (7:2), 1:6.

Страсбург. Финал
24 мая 2025, суббота. 15:00 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 1
6 		6 2 6
         
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Сначала я хочу поздравить Лену с потрясающей неделей и отличной игрой. Желаю удачи на «Ролан Гаррос». Спасибо болельщикам и всем, кто пришёл поддержать нас сегодня. За то, что болели за нас. Это была потрясающая неделя», — сказала Самсонова на церемонии награждения.

Для Елены Рыбакиной титул в Страсбурге стал девятым в профессиональной карьере и первым в сезоне-2025. Последний раз она побеждала на турнире WTA-500 в Штутгарте в апреле 2024 года.

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