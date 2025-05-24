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Новак Джокович завоевал титул на турнире в Женеве, обыграв Хуркача

Новак Джокович завоевал титул на турнире в Женеве, обыграв Хуркача
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович завоевал титул на грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В финале соревнований он обыграл 31-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Женева. Финал
24 мая 2025, суббота. 16:15 МСК
Хуберт Хуркач
31
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 2 6 2
5 		7 7 7 7
         
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Встреча продолжалась 3 часа 5 минут. В её рамках Джокович пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Хуркача 19 эйсов, четыре двойные ошибки и два заработанных и реализованных брейк-пойнта.

Для Новака Джоковича титул в Женеве стал 100-м в карьере и первым в сезоне.

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