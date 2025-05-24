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Борис Беккер — о победах Алькараса на ТБШ в 2024 году: можно назвать выдающимися

Борис Беккер — о победах Алькараса на ТБШ в 2024 году: можно назвать выдающимися
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Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» немец Борис Беккер высказался о успехах Карлоса Алькараса на турнирах «Большого шлема» в сезоне-2024.

«Карлос Алькарас в прошлом сезоне выиграл «Ролан Гаррос» и Уимблдон, это, возможно, одно из самых сложных достижений в теннисе, и он достиг его. Такие моменты возвращают к таким игрокам, как Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Бьорн Борг. Но долгосрочная цель грунтового сезона – победа на «Ролан Гаррос», и через несколько недель ты уже играешь на траве и главной целью становится Уимблдон. Алькарас смог выиграть эти турниры. Это выглядело так легко, что можно назвать выдающимся. И, с чисто человеческой точки зрения, он был так искренен в этих победах, ведь он играет с улыбкой на лице, а это привлекает большое количество зрителей – тысячи на кортах или у телевизора», – сказал Беккер в видео, размещённом на странице Laureus в социальной сети Х.

Напомним, Карлос Алькарас в сезоне-2024 стал чемпионом двух турниров серии «Большого шлема», победив на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

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