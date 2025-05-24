Андрей Рублёв с US Open — 2024 проиграл все 18 матчей, где терпел поражения в первых сетах

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв с Открытого чемпионата США — 2024 с результатом 0-18 (0-10 в этом сезоне) проигрывает матчи после поражений в первых сетах. Сегодня, 24 мая, в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия) россиянин проиграл итальянцу Флавио Коболли (35-й в рейтинге) со счётом 2:6, 4:6.

Андрей Рублёв далее сыграет на Открытом чемпионате Франции, где в первом круге встретится с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом.

В этом сезоне Андрей Рублёв завоевал титул на турнире ATP-500 в Дохе (Катар). В финале он обыграл Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.