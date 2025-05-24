Андрей Рублёв с US Open — 2024 проиграл все 18 матчей, где терпел поражения в первых сетах
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17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв с Открытого чемпионата США — 2024 с результатом 0-18 (0-10 в этом сезоне) проигрывает матчи после поражений в первых сетах. Сегодня, 24 мая, в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия) россиянин проиграл итальянцу Флавио Коболли (35-й в рейтинге) со счётом 2:6, 4:6.
Гамбург (м). Финал
24 мая 2025, суббота. 15:30 МСК
17
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|4
|
|6
35
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Андрей Рублёв далее сыграет на Открытом чемпионате Франции, где в первом круге встретится с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом.
В этом сезоне Андрей Рублёв завоевал титул на турнире ATP-500 в Дохе (Катар). В финале он обыграл Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.
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