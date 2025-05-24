Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв с US Open — 2024 проиграл все 18 матчей, где терпел поражения в первых сетах

Андрей Рублёв с US Open — 2024 проиграл все 18 матчей, где терпел поражения в первых сетах
Комментарии

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв с Открытого чемпионата США — 2024 с результатом 0-18 (0-10 в этом сезоне) проигрывает матчи после поражений в первых сетах. Сегодня, 24 мая, в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия) россиянин проиграл итальянцу Флавио Коболли (35-й в рейтинге) со счётом 2:6, 4:6.

Гамбург (м). Финал
24 мая 2025, суббота. 15:30 МСК
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Флавио Коболли
35
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Андрей Рублёв далее сыграет на Открытом чемпионате Франции, где в первом круге встретится с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом.

В этом сезоне Андрей Рублёв завоевал титул на турнире ATP-500 в Дохе (Катар). В финале он обыграл Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.

Календарь турнира в Гамбурге
Сетка турнира в Гамбурге
Материалы по теме
Коболли — после победы над Рублёвым в финале Гамбурга: хочу подержать трофей и выпить
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android