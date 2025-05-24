«Очень рада вернуться». Елена Рыбакина — о победе на турнире WTA-500 в Страсбурге
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12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы на грунтовом турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция) обратилась к своей команде и россиянке Людмиле Самсоновой. В решающем матче Елена обыграла Людмилу со счётом 6:1, 6:7 (2:7), 6:1.
Страсбург. Финал
24 мая 2025, суббота. 15:00 МСК
19
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|1
|
|6 2
|6
12
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Хочу поздравить Людмилу с отличной неделей. Удачи тебе и всей команде в Париже. Большое спасибо директору турнира, который принял меня в последнюю минуту. Очень рада вернуться. Хочу сказать спасибо своей команде. У меня хорошая и большая команда. Спасибо моему тренеру по фитнесу, физиотерапевту Стефано и моей семье. Надеюсь, я вернусь сюда, в Страсбург», — сказала Рыбакина на церемонии награждения.
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