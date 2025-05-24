«Подхожу к турниру без каких-либо ожиданий». Бадоса — о «Ролан Гаррос» — 2025

10-я ракетка мира испанка Паула Бадоса рассказала, чего она ожидает от своей игры на «Ролан Гаррос» – 2025.

«Я должна быть реалистом. Конечно, я могла бы обрадоваться и вдохновиться тем, что снова близка к турниру «Большого шлема», но это не соответствует моей реальности. Возможно, на Уимблдоне ситуация будет другой, но сюда я приехала, сыграв всего один матч за последние два месяца. Цель в Париже — провести как можно больше матчей, каждая минута на корте будет иметь большое значение для меня. Я подхожу к турниру без каких-либо ожиданий. Если смогу сыграть один матч — хорошо; если три — прекрасно. Хотелось бы, чтобы всё было по-другому, вы знаете, как сильно я люблю «Ролан Гаррос», но я возвращаюсь после травмы — и это сейчас моя реальность», – сказала Бадоса на пресс-конференции перед стартом турнира.

Напомним, в сезоне-2025 Паула Бадоса не принимала участия в турнирах с марта. На турнире во французском Страсбурге, который проходил с 18 по 25 мая, она уступила в четвертьфинале россиянке Людмиле Самсоновой (4:6, 6:3, 4:6).