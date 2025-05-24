Бадоса — о церемонии чествования Надаля: горда, что он представляет нашу страну

10-я ракетка мира испанка Паула Бадоса рассказала, как она относится к церемонии чествования 22-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» Рафаэля Надаля, которая состоится на «Ролан Гаррос» – 2025.

«Я постараюсь быть там, чтобы увидеть это, — это нечто уникальное. Сейчас я много смотрю теннис, потому что давно вне игры, и часто думаю, как же не хватает Рафаэля. Дело не только в его игре, но и в том, что он излучал, в харизме на корте и в его ценностях. Найти что-то подобное — очень сложно. Сейчас, когда его нет, начинаешь ценить ещё больше. На церемонии точно будет много эмоций — это минимум, что можно сделать за всё, чего он достиг. Очень горжусь тем, что он представляет нашу страну», – сказала Бадоса на пресс-конференции перед стартом «Ролан Гаррос».

Напомним, торжественная церемония чествования 14-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля состоится 25 мая.