24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович завоевал 100-й титул в карьере. Сегодня, 24 мая, на грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) в финале он обыграл 31-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Титул в Женеве для Джоковича в этом сезоне стал первым. В прошлом сезоне он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Париже в одиночном разряде.

Далее Новак Джокович выступит на Открытом чемпионате Франции, где на старте соревнований сыграет с американцем Маккензи Макдональдом. «Ролан Гаррос» — 2025 стартует 25 мая и завершится 8 июня.