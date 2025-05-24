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Бадоса — об игре первого круга на «Ролан Гаррос» с Осакой: просто ещё один матч

Бадоса — об игре первого круга на «Ролан Гаррос» с Осакой: просто ещё один матч
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10-я ракетка мира испанка Паула Бадоса рассказала, как относится к тому, что в первом раунде «Ролан Гаррос» – 2025 она сыграет с американкой Наоми Осакой.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 12:00 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Не начался
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Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

«Это просто ещё один матч. Конечно, она великая теннисистка, четырёхкратная чемпионка «Большого шлема», вернулась два года назад после рождения ребёнка и уже близка к тому, чтобы снова быть сеяной на турнирах. Но это меня не волнует. Меня волнует моя спина. Если со спиной всё будет хорошо, соперница меня не особо тревожит», – сказала Бадоса на пресс-конференции перед стартом турнира.

Основная часть женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 7 июня.

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