Бадоса — об игре первого круга на «Ролан Гаррос» с Осакой: просто ещё один матч

10-я ракетка мира испанка Паула Бадоса рассказала, как относится к тому, что в первом раунде «Ролан Гаррос» – 2025 она сыграет с американкой Наоми Осакой.

«Это просто ещё один матч. Конечно, она великая теннисистка, четырёхкратная чемпионка «Большого шлема», вернулась два года назад после рождения ребёнка и уже близка к тому, чтобы снова быть сеяной на турнирах. Но это меня не волнует. Меня волнует моя спина. Если со спиной всё будет хорошо, соперница меня не особо тревожит», – сказала Бадоса на пресс-конференции перед стартом турнира.

Основная часть женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» пройдёт с 25 мая по 7 июня.